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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Зеленський хоче об’єднати захід та схід однією великою дорогою

Президент України Володимир Зеленський хоче об’єднати захід та схід однією великою дорогою, якою слугуватиме запорізький міст.

Його будівництво планують завершити до 30-річчя незалежності України.

Про це повідомив очільник держави під час робочого візиту до Запоріжжя.

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 – На 30-річчя незалежностіми готуємо декілька інфраструктурних перемог, а одна з них – запорізький міст. Ми хочемо об’єднати захід та схід одною великою дорогою, – сказав Зеленський.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, зокрема два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Цей міст будується 16 років. У 2020 році у рамках програми Велике будівництво роботи були відновлені. У тендері перемогла турецька компанія.

Велике будівництво

Національна програма Велике будівництво має значний позитивний ефект для української економіки.

Згідно з дослідженням Ukraine Economic Outlook, саме Велике будівництво допомогло запобігти значному падінню економічних показників в 2020 році.

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