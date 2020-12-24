Президент України Володимир Зеленський хоче об’єднати захід та схід однією великою дорогою, якою слугуватиме запорізький міст.

Його будівництво планують завершити до 30-річчя незалежності України.

Про це повідомив очільник держави під час робочого візиту до Запоріжжя.

Читайте: За рік зробили доріг удесятеро більше, ніж за попередні 10 років – Зеленський

– На 30-річчя незалежностіми готуємо декілька інфраструктурних перемог, а одна з них – запорізький міст. Ми хочемо об’єднати захід та схід одною великою дорогою, – сказав Зеленський.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, зокрема два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Цей міст будується 16 років. У 2020 році у рамках програми Велике будівництво роботи були відновлені. У тендері перемогла турецька компанія.

Велике будівництво

Національна програма Велике будівництво має значний позитивний ефект для української економіки.

Згідно з дослідженням Ukraine Economic Outlook, саме Велике будівництво допомогло запобігти значному падінню економічних показників в 2020 році.