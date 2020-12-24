Зеленський підписав закон про доступ українців до вакцин від Covid-19

Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення доступу українських громадян до якісних вакцин від коронавірусу. Йдеться про законопроект №1075.

Згідно із законом, скорочуються строки затвердження клінічних випробувань і державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусу.

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Крім того, документ прискорить вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування.

Вакцина проти коронавірусу

22 грудня очільник Кабміну Денис Шмигаль обговорив з ЄС постачання вакцини проти коронавірусу в Україні.

Україна проводить для цього активну роботу.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.