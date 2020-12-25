2021 рік стане кращим для українців, ніж 2020 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує на покращення становища країни у наступному році. Він вважає, що 2021 рік стане більш сприятливим для українців, ніж 2020 рік.

– Вважаю, що це один з найскладніших років для кожного українця – викликів багато.

На думку Зеленського цей рік був одним з найскладніших передусім через падіння літака МАУ в Ірані та пандемію коронавірусу. У наступному році він пообіцяв покращення економічної ситуації та зазначив, що Україна навчилася боротися з пандемією Covid-19.

– У наступному році буде легше економічно. Очікується невеликий підйом в економіці.

Напередодні президент провів зустріч з дипломатичними представниками України. Він нагадав, що наразі пріоритетними є питання повернення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Дипломатам він рекомендував домогтися підтримки у цьому іноземних партнерів.

Джерело: Фокус