2021 рік стане кращим для українців, ніж 2020 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує на покращення становища країни у наступному році. Він вважає, що 2021 рік стане більш сприятливим для українців, ніж 2020 рік.
– Вважаю, що це один з найскладніших років для кожного українця – викликів багато.
На думку Зеленського цей рік був одним з найскладніших передусім через падіння літака МАУ в Ірані та пандемію коронавірусу. У наступному році він пообіцяв покращення економічної ситуації та зазначив, що Україна навчилася боротися з пандемією Covid-19.
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– У наступному році буде легше економічно. Очікується невеликий підйом в економіці.
Напередодні президент провів зустріч з дипломатичними представниками України. Він нагадав, що наразі пріоритетними є питання повернення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Дипломатам він рекомендував домогтися підтримки у цьому іноземних партнерів.
Джерело: Фокус