11 035 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 739 осіб;
- летальних випадків – 186;
- одужало – 15 337 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 012 167 осіб;
- одужало – 646 772 особи;
- летальних випадків – 17 581;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 106 078 (+1 038)
- Вінницька – 21 698 (+208)
- Волинська – 32 149 (+232)
- Дніпропетровська – 55 680 (+506)
- Донецька – 34 225 (+487)
- Житомирська – 37 848 (+380)
- Закарпатська – 27 650 (+107)
- Запорізька – 50 805 (+690)
- Івано-Франківська – 42 611 (+129)
- Київська – 56 374 (+877)
- Кіровоградська – 8 149 (+104)
- Луганська – 9 725 (+282)
- Львівська – 58 875 (+503)
- Миколаївська – 28 805 (+454)
- Одеська – 67 934 (+963)
- Полтавська – 33 997 (+488)
- Рівненська – 39 979 (+345)
- Сумська – 39 490 (+567)
- Тернопільська – 33 175 (+203)
- Харківська – 67 417 (+629)
- Херсонська – 16 679 (+271)
- Хмельницька – 38 004 (+404)
- Черкаська – 36 947 (+529)
- Чернівецька – 39 143 (+229)
- Чернігівська – 28 730 (+455)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.