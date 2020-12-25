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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Covid-19 не відступає: за добу в Україні виявили понад 11 тис. випадків інфікування

11 035 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 739 осіб;
  • летальних випадків – 186;
  • одужало – 15 337 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 012 167 осіб;
  • одужало – 646 772 особи;
  • летальних випадків – 17 581;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 106 078 (+1 038)
  • Вінницька – 21 698 (+208)
  • Волинська – 32 149 (+232)
  • Дніпропетровська – 55 680 (+506)
  • Донецька – 34 225 (+487)
  • Житомирська – 37 848 (+380)
  • Закарпатська – 27 650 (+107)
  • Запорізька – 50 805 (+690)
  • Івано-Франківська – 42 611 (+129)
  • Київська – 56 374 (+877)
  • Кіровоградська – 8 149 (+104)
  • Луганська – 9 725 (+282)
  • Львівська – 58 875 (+503)
  • Миколаївська – 28 805 (+454)
  • Одеська – 67 934 (+963)
  • Полтавська – 33 997 (+488)
  • Рівненська – 39 979 (+345)
  • Сумська – 39 490 (+567)
  • Тернопільська – 33 175 (+203)
  • Харківська – 67 417 (+629)
  • Херсонська – 16 679 (+271)
  • Хмельницька – 38 004 (+404)
  • Черкаська – 36 947 (+529)
  • Чернівецька – 39 143 (+229)
  • Чернігівська – 28 730 (+455)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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