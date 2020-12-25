11 035 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 739 осіб;

летальних випадків – 186;

одужало – 15 337 осіб;

здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 012 167 осіб;

одужало – 646 772 особи;

летальних випадків – 17 581;

проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 106 078 (+1 038)

Вінницька – 21 698 (+208)

Волинська – 32 149 (+232)

Дніпропетровська – 55 680 (+506)

Донецька – 34 225 (+487)

Житомирська – 37 848 (+380)

Закарпатська – 27 650 (+107)

Запорізька – 50 805 (+690)

Івано-Франківська – 42 611 (+129)

Київська – 56 374 (+877)

Кіровоградська – 8 149 (+104)

Луганська – 9 725 (+282)

Львівська – 58 875 (+503)

Миколаївська – 28 805 (+454)

Одеська – 67 934 (+963)

Полтавська – 33 997 (+488)

Рівненська – 39 979 (+345)

Сумська – 39 490 (+567)

Тернопільська – 33 175 (+203)

Харківська – 67 417 (+629)

Херсонська – 16 679 (+271)

Хмельницька – 38 004 (+404)

Черкаська – 36 947 (+529)

Чернівецька – 39 143 (+229)

Чернігівська – 28 730 (+455)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.