Католицьке Різдво: історія і традиції

Різдво – світле диво народження Ісуса Христа у Вифлеємі – чи не єдине свято, яке відзначається усіма найбільшими християнськими громадами. В ніч з 24 на 25 грудня святкуватимуть Різдво Христове парафіяни Римо-католицької церкви.

Святкові обряди та богослужіння триватимуть всю ніч, і всі віряни встигнуть насолодитися благословенням, чарівністю і духовністю цього свята. Про те, чим відрізняється католицьке Різдво від православного, ми писали раніше.

Факти ICTV готові розказати вам історію католицького Різдва, а також про традиції його святкування в теплому родинному колі.

Історія свята

Згідно з Євангелієм, Ісус Христос народився в іудейському місті Вифлеємі, в родині Йосипа та Марії, які прибули туди для перепису населення. Родина ночувала в печері, яку використовували як стайню для худоби, адже на маленького месію полював жорстокий цар Ірод.

Ірод дізнався про народження Сина Божого і наказав своїм охоронцям вбити всіх новонароджених в ту ніч, лише дивом, переховуючись, малюка вдалося врятувати.

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Щойно Ісус Христос народився, на небі зійшла яскрава Вифлеємська зірка, що привела до стайні трьох мудреців, які йшли із самого Сходу.

На жаль, у Святому письмі немає інформації про точний час та дату народження Христа. Через це деякі християнські течії взагалі відмовляються від цього свята – як за григоріанським, так і за юліанським календарем.

Дату встановлювали приблизно, за хронографічними списками та переписами. Спочатку Різдво об’єднували з Богоявленням, тобто хрещенням Ісуса Христа в річці Йордані. Потім Західна церква розділила ці свята, а 25 грудня обрали, тому що саме ця дата згадується у Хронографі 354 року Діонісієм Філокалом. Рішення святкувати Різдво саме так було прийнято на Третьому Всесвітньому церковному соборі в 431 році.

Традиції свята

Католицьке Різдво – найважливіше свято для римо-католиків, його шанують навіть більше, ніж Великдень. В цей день відбуваються три обов’язкові урочисті богослужіння:

меса опівночі, що символізує єдність Отця та Сина;

богослужіння на світанку, на честь народження Христа з утроби Діви Марії;

третє богослужіння відбувається вдень і символізує те, як народження Сина Божого проникає в серця людей.

Перед цим святом обов’язково треба примиритися з ворогами, віддати борги і сідати за стіл з чистими помислами. Саме тому католики починають готуватися ще за місяць до цієї дати – сповідями, днями покаяння, причастями. Ця підготовка має назву Адвент.

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Різдво Христове традиційно відзначають в колі родини, прикрашають будинки композиціями, де мають бути ясла та фігурки Діви Марії і новонародженого Ісуса.

24 грудня – Святвечір – теж є важливою частиною Різдва, коли обов’язково готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів.

Однією з головних традицій є розділення за столом облатки – спеціального різдвяного прісного хліба, обов’язково освяченого. Розломлення облатки символізує любов, милосердя та готовність ділитися з ближніми.

Відбувається воно перед початком святкової вечері, після зачитування уривка з Євангелія.

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Часто під скатертину або між тарілками кладуть маленькі джгутики сіна, що нагадують про вифлеємські ясла, в яких народився Ісус Христос.

Цікавою традицією католицького Різдва є звичай залишати за столом одне пусте місце і набір столових приборів, щоб почастувати людину, яка випадково може зайти в гості.

Натомість головною умовою святкування Різдва є чисті помисли, чиста душа, щирість та близькі люди поряд.