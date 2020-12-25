МЗС спростувало заяву Лукашенка про “тони зброї з України у терористів”

Заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про перевезення зброї “терористами” з України не відповідають дійсності.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, додавши, що мантра про “зброю з України” чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу

– Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про “зброю з України”, чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах, – сказав Ніколенко.

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25 грудня білоруські спецслужби затримали “терористичну групу” Миколи Автуховича. Вона, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі.

Ці “терористи” нібито везли тони зброї через територію України.