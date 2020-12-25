У Запоріжжі відкрили рух частиною мосту через Дніпро

У Запоріжжі відкрили рух частиною Балкового мосту. Цей об’єкт будують ще з 2004 року.

Рух автомобілів відкрили з району Бабурка на острів Хортиця через річку Старий Дніпро. В Укравтодорі наголосили, що відкриття цієї частини є першим кроком до розв’язання проблеми із заторами у місті, а також покращення сполучення між берегами Дніпра.

Верхова споруда Балкового мосту створила одразу три смуги руху. Будівництво низової споруди мосту триває, відкриття руху нею з Хортиці значно розвантажить Запоріжжя.

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Однак відкриття цієї частини мосту поки не розв’язує проблему із заторами у місті. Основний проліт мостового переходу ще не добудований, тому місцевим жителям все ще потрібно користуватися здебільшого іншими мостами.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, зокрема два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Цей міст будується 16 років. У 2020 році у рамках програми Велике будівництво роботи були відновлені. У тендері перемогла турецька компанія.

Велике будівництво

Національна програма Велике будівництво має значний позитивний ефект для української економіки.

Згідно з дослідженням Ukraine Economic Outlook, саме Велике будівництво допомогло запобігти значному падінню економічних показників в 2020 році.

Джерело: Укравтодор