Вето Трампа не вплине на обсяг військової допомоги для України – Кулеба

Вето президента США Дональда Трампа на оборонний бюджет не вплине на передбачений ним обсяг допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

– Я даю вам стовідсоткові гарантії, що після того, як вето буде подолано або ситуація буде вирішена іншим чином, сума підтримки України залишиться. Більш того, я переконаний, що в наступному році загальна підтримка Сполученими Штатами Україні не просто збережеться, а ще посилиться. І ми будемо над цим наполегливо працювати, – пояснив Кулеба, чому вето Трампа не стосується допомоги Україні.

Кулеба підтвердив, що оборонний бюджет США передбачає військову підтримку Україні в розмірі $250 млн, але уточнив, що твердження про те, що Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України, створює помилкове враження у людей.

Оборонний бюджет США

24 грудня президент США Дональд Трамп наклав вето на проект військового бюджету на 2021 рік. Таке рішення було прийнято незважаючи на те, що документ успішно пройшов Палату представників і американський Сенат.

Оскільки цей документ мав підтримку в Конгресі, то американські конгресмени, швидше за все, скасують це вето Трампа. Тепер Конгрес повинен знову проголосувати за цей бюджет.

Найбільш значущі пункти документа свідчать про прийняття санкцій проти Північного потоку-2, а також військову допомогу Україні в розмірі $250 млн. Усього, згідно із законопроектом, пропонується виділити на фінансування діяльності Пентагону $740,5 млрд в 2021 році.