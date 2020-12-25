Якщо Росія нападе з Криму, тоді мобілізуємо і чоловіків, і жінок – Зеленський

У разі нападу Росії на Україну з боку окупованого нею Криму почнеться повномасштабна війна.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю, відповідаючи на питання чи можливий напад РФ з боку Криму,.

– Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна.

З його слів, у такому разі українці будуть воювати, всі будуть мобілізовані — чоловіки й жінки — хоча це буде погано для населення України.

Читайте: Правосуддя невідворотне! Гаага почне розслідувати воєнні злочини на Донбасі та в Криму

Зеленський зазначив, що особисто він вийшов би з Мінських домовленостей, але Україна не може цього зробити, бо в такому випадку європейці можуть зняти санкції з Росії та представників окупованих територій.

Ядерні плани РФ у Криму

Російська Федерація готується до широкого розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. Про це під час розмови з журналістами розповів міністр оборони України Андрій Таран.

Як відбулась анексія Криму

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий референдум про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.

Джерело: Фокус