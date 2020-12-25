Європейська Солідарність в Київраді не підтримала бюджет на 2021 рік

Проект бюджету Києва на 2021 рік містить багато корупційних ризиків, він не відповідає потребам часу і відверто політизований.

Про це під час засідання Київради заявив депутат Європейської Солідарності Леонід Ємець.

Депутат зазначив, що під прикриттям сотень сторінок бюджету і колонок цифр відбувається тихий, прихований від сторонніх очей, перерозподіл влади в Києві.

– Проект бюджету, який ми отримали, – це не про цифри. Він абсолютно політичний. Одній школі ми робимо ремонт – іншій школі не робимо. Все залежить від того, депутати яких фракцій подавали відповідну пропозицію. Ми проаналізували цей бюджет глибоко. І бачимо там докази, що центр ухвалення рішень знаходиться не в Київраді. Цей центр знаходиться десь у високих кабінетах, можливо, на вулиці Банковій і в кабінетах олігархів, – розповів Ємець.

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Депутат зазначив, що в недавньому інтерв’ю екс-глава Укрбуду Максим Микитась розповів, що частина грошей киян була вкрадена з Подільсько-Воскресенського моста. Вони пішли на виборчу кампанію однієї з політичних сил.

– Я звертаюся до депутатів Київської міської ради. Вас обрали кияни. Не будьте рабами “слуг”. Будьте виконавцем волі киян. Кияни не хочуть, щоб був міст, який годує Слуг народу і Офіс президента, – заявив Ємець.

Депутат підкреслив, що цей бюджет – в інтересах конкретної політичної сили, тому партія Європейська Солідарність не підтримує його.

Засідання Київради

Євросолідарность домоглася засідання Київради для виділення додаткових 400 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Це стало можливим завдяки аудиту столичного бюджету-2020 року, який був проведений Європейською Солідарністю.

Джерело: Європейська Солідарність