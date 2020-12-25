Зеленський припускає можливість платної вакцинації від Covid-19 в Україні

Президент Володимир Зеленський не виключає можливість платної вакцинації від коронавірусу в Україні. За словами президента, отримати Covid-вакцину платно зможуть ті, хто може собі це дозволити.

Як розповів Зеленський, зараз Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги з отриманням вакцини від коронавірусу, ще 8 млн доз розраховують отримати в рамках глобального механізму COVAX. Цією вакциною будуть безкоштовно прищеплювати групи ризику.

– Я хочу, щоб у січні ми отримали 100-200 тисяч доз. Але нам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися, – сказав він.

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Президент додав, що компанії, з якими Україна домовляється про постачання вакцини, просять відкрити для них комерційний ринок. Як зазначив Зеленський, є люди, які самі можуть придбати собі вакцину від коронавірусу. Зокрема, сам президент планує вакцинуватися за гроші.

– Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися своїм коштом. Це нормально, – пояснив він.

Співпраця Україна – Covax

Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX виділить для України 8 млн доз вакцини. Згідно з прогнозами Віктора Ляшко, вже в першій половині 2021 року вакцинуватися зможуть близько 4 млн громадян.

Фонд COVAX об’єднує 186 держав. Станом на грудень передзамовлення вакцини з різних країн світу досягли 700 млн доз. Мета програми – справедливий розподіл вакцини від коронавірусу між розвинутими та бідними країнами.

Джерело: Фокус