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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Кількість трансплантацій в Україні у 2021 збільшать щонайменше вдвічі – Степанов

У 2021 році кількість трансплантацій в Україні планують збільшити щонайменше у два рази.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Згідно з нашими планами, за 2021 рік ми збільшимо кількість трансплантацій щонайменше у два рази. Тобто очікується, що наступного року ми повинні зробити не менше 250 таких операцій. Це стосується трансплантації серця, печінки і нирок.

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Також міністр зазначив, що у 2019 році кількість трансплантацій в Україні зросла з 78 до 118.

Напередодні в Україні хірурги Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова в перше пересадили нирку дитині від померлої людини.

Операція тривала чотири години. Пацієнткою була трирічна дівчинка, у якої влітку розвинулася гостра ниркова недостатність.

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