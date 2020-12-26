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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Понад 7 тис. за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні різко зменшилась

26 грудня коронавірус підтвердили ще у 7 709 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 019 876. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу і одужали 651 917 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 145 людей. За добу госпіталізували 2 888 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 17 702 хворих, за добу зафіксували 121 новий летальний випадок.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Поширення коронавірусу в областях:

  • Київ – 106 486 (+408)
  • Вінницька – 21 858 (+160)
  • Волинська – 32 300 (+151)
  • Дніпропетровська – 56 356 (+676)
  • Донецька – 34 586 (+361)
  • Житомирська – 38 219 (+371)
  • Закарпатська – 27 754 (+104)
  • Запорізька – 51 250 (+445)
  • Івано-Франківська – 42 725 (+114)
  • Київська – 56 942 (+568)
  • Кіровоградська – 8 205 (+56)
  • Луганська – 9 906 (+181)
  • Львівська – 59 551 (+676)
  • Миколаївська – 29 117 (+312)
  • Одеська – 68 447 (+513)
  • Полтавська – 34 341 (+344)
  • Рівненська – 40 195 (+216)
  • Сумська – 39 848 (+358)
  • Тернопільська – 33 328 (+153)
  • Харківська – 67 655 (+238)
  • Херсонська – 16 917 (+238)
  • Хмельницька – 38 333 (+329)
  • Черкаська – 37 321 (+374)
  • Чернівецька – 39 293 (+150)
  • Чернігівська – 28 943 (+213)

Для порівняння, 25 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 11 035 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 012 167 хворих.

Від Covid-19 25 грудня померли 186 людей, одужали за добу 15 337 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Фото: Depositphotos

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