26 грудня коронавірус підтвердили ще у 7 709 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 019 876. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу і одужали 651 917 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 145 людей. За добу госпіталізували 2 888 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 17 702 хворих, за добу зафіксували 121 новий летальний випадок.

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Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Поширення коронавірусу в областях:

Київ – 106 486 (+408)

Вінницька – 21 858 (+160)

Волинська – 32 300 (+151)

Дніпропетровська – 56 356 (+676)

Донецька – 34 586 (+361)

Житомирська – 38 219 (+371)

Закарпатська – 27 754 (+104)

Запорізька – 51 250 (+445)

Івано-Франківська – 42 725 (+114)

Київська – 56 942 (+568)

Кіровоградська – 8 205 (+56)

Луганська – 9 906 (+181)

Львівська – 59 551 (+676)

Миколаївська – 29 117 (+312)

Одеська – 68 447 (+513)

Полтавська – 34 341 (+344)

Рівненська – 40 195 (+216)

Сумська – 39 848 (+358)

Тернопільська – 33 328 (+153)

Харківська – 67 655 (+238)

Херсонська – 16 917 (+238)

Хмельницька – 38 333 (+329)

Черкаська – 37 321 (+374)

Чернівецька – 39 293 (+150)

Чернігівська – 28 943 (+213)

Для порівняння, 25 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 11 035 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 012 167 хворих.

Від Covid-19 25 грудня померли 186 людей, одужали за добу 15 337 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.