26 грудня коронавірус підтвердили ще у 7 709 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 019 876. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.
Повністю подолали хворобу і одужали 651 917 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 145 людей. За добу госпіталізували 2 888 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 17 702 хворих, за добу зафіксували 121 новий летальний випадок.
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Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.
Поширення коронавірусу в областях:
- Київ – 106 486 (+408)
- Вінницька – 21 858 (+160)
- Волинська – 32 300 (+151)
- Дніпропетровська – 56 356 (+676)
- Донецька – 34 586 (+361)
- Житомирська – 38 219 (+371)
- Закарпатська – 27 754 (+104)
- Запорізька – 51 250 (+445)
- Івано-Франківська – 42 725 (+114)
- Київська – 56 942 (+568)
- Кіровоградська – 8 205 (+56)
- Луганська – 9 906 (+181)
- Львівська – 59 551 (+676)
- Миколаївська – 29 117 (+312)
- Одеська – 68 447 (+513)
- Полтавська – 34 341 (+344)
- Рівненська – 40 195 (+216)
- Сумська – 39 848 (+358)
- Тернопільська – 33 328 (+153)
- Харківська – 67 655 (+238)
- Херсонська – 16 917 (+238)
- Хмельницька – 38 333 (+329)
- Черкаська – 37 321 (+374)
- Чернівецька – 39 293 (+150)
- Чернігівська – 28 943 (+213)
Для порівняння, 25 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 11 035 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 012 167 хворих.
Від Covid-19 25 грудня померли 186 людей, одужали за добу 15 337 хворих.
Найбільше випадків виявили у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.