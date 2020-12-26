Станом на 26 грудня понад 70% від усіх ліжок, виділених для хворих на коронавірус, забезпечені киснем.

У цьому запевнив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, наразі, 55-60% госпіталізованих потребують лікування киснем.

– На сьогодні у лікарнях маємо 29 487 вільних ліжок з киснем. У середньому 55-60 % серед госпіталізованих з Covid-19 потребують кисневої підтримки, – зазначив він.

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Також Віктор Ляшко додав, що загалом у лікарнях під надання медичної допомоги людям, які хворіють на коронавірус, перепрофілювали 64 349 ліжок. З них 44 436 – підведені до кисню.

На початку грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що більше половини ліжок для пацієнтів з Covid-19 в Україні забезпечені киснем.

За його словами, проблеми все ж існують, але ситуація з ліжками для пацієнтів з коронавірусом відрізняється залежно від регіону.