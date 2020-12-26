Вартість електронної валюти біткоїн (bitcoin) вранці 26 грудня знову оновила свій історичний максимум. На короткий час її вартість перевищила $25 тис.

Це показують дані на біржі біткоїну та цифрової валюти Coindesk.

Зокрема, в ході торгової сесії біткоїн дорожчав до $25 005. Це стало новим абсолютним рекордом. Однак пізніше його ціна зменшилася.

Станом на 10:00 за київським часом вартість біткоїну – $24 778.

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На біржі Bitstamp біткоїн перевищив $25 020, на FTX – вище $25 040. Водночас на Bitfinex біткоїн не досяг психологічно важливої ​​позначки.

Здорожчання біткоїна

Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з відкриттям доступу до криптовалют громадянам США.

Іншим фактором є те, що на початку зими один з найбільших банків Сінгапуру DBS також повідомив про співпрацю з біткоїном. Крім того, експерти пов’язують зростання вартості з новинами щодо вакцини коронавірусу – люди сподіваються на швидке подолання пандемії.