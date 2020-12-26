Коронавірус в Україні та світі 26 грудня

З кожним днем ​​в Україні та світі все більше людей заражаються та страждають від небезпечного вірусу Covid-19. Тому багато країн вводять обмеження, щоб зупинити поширення хвороби. Факти ICTV зібрали найголовніші новини про коронавірус за 26 грудня.

Ситуація з коронавірусом в Україні

26 грудня коронавірус виявили у 7 709 людей, загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить понад 1 млн осіб. Повністю подолали хворобу та одужали понад 6,5 тис. українців.

Також в Україні продовжують діяти обмежувальні заходи. Зокрема, заборонено роботу кафе, барів та ресторанів після 23.00, крім доставлення та замовлень на виніс. Однак на новорічну ніч цю заборону зняли, заклади громадського харчування будуть працювати до 1.00 1 січня 2021 року.

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Ситуація з коронавірусом у світі

У всьому світі вже почали вакцинуватися від коронавірусу. Зокрема, у США з 14 грудня почалася вакцинація людей проти Covid-19. Пізніше приєдналися Канада, Великобританія, Ізраїль, Китай і Росія. Угорщина також почала вакцинацію медичних працівників від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech.

Всі країни Європейського Союзу також отримали вакцину від коронавірусу. З 27 грудня в ЄС стартує вакцинація.

Філіппіни оцінюють екстрене використання вакцини Covid-19 від Pfizer Inc. Країні потрібен 21 день, щоб затвердити вакцину. Філіппіни займають друге місце за кількістю заражень та смертей від Covid-19 у Південно-Східній Азії після Індонезії.

Онтаріо, провінція на сході та центральній частині Канади, йде на сувору ізоляцію. Локдаун діятиме на всій території Онтаріо до 9 січня 2021 року.

У Великій Британії в День подарунків у багатьох центрах міст вперше за десятиліття закрили магазини. Очікується, що витрати в цей день скоротяться на понад чверть у порівнянні з минулим роком через обмеження, пов’язаних з коронавірусом.

Детальну статистику коронавірусу у світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.