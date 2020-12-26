Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

Відповідний указ №585/2020 з’явився на сайті Офісу президента. Раніше тимчасово обов’язки голови Івано-Франківської ОДА виконувала Марія Савка.

Глава держави привітав Андрія Бойчука з призначенням і побажав йому наснаги та сумлінної праці.

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Андрію Бойчуку 44 роки, він народився в Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю інженер-механік.

Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії Укртрансгаз.

У 2014-2015 роках Андрій Бойчук був директором департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Напередодні Володимир Зеленський призначив нового голову Запорізької ОДА. Ним став Олександр Старух, який керував облдержадміністрацією упродовж двох років за часів президента Віктора Ющенка, а з приходом Віктора Януковича його звільнили.