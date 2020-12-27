Коронавірус забрав життя ще одного українського лікаря. Від ускладнень, викликаних хворобою, помер завідувач інфекційної реанімації 5-ї міської лікарні Києва Олександр Артемов.

Спеціаліст лікувався від захворювання у лікарні, перебував у реанімації, проте лікарям не вдалося врятувати життя колеги.

– Прекрасний лікар, прекрасний завідувач, чудова людина… Коронавірус, 60 днів лише реанімації, – написала на своїй сторінці у Facebook лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

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Смерті від коронавірусу

Лікарі, які надають допомогу хворим на коронавірус, нерідко самі стають жертвами страшної хвороби.

З березня 2020 року в Україні чимало фахівців померло від ускладнень, викликаних вірусом.

Детальніше про смерті від коронавірусу в Україні серед лікарів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ольга Голубовська