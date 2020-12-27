Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Служби безпеки України з Днем контррозвідки.

– За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини. Ваша діяльність спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, але й безмежної відданості своїй справі, – зазначив Зеленський.

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Свято День контррозвідки встановив 18 грудня 1991 року президент Леонід Кравчук.

Календар свят на січень

У календарі свят на січень 2021 року буде два додаткових вихідних, оскільки українці відзначатимуть Новий рік та Різдво.

Окрім того, другий місяць зими буде багатий на професійні свята: День метро (8 січня), Міжнародний день митника (26 січня), День працівника контрольно-ревізійної служби України (26 січня), День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України (30 січня), Всесвітній день ювеліра (31 січня).