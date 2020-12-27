Станом на 27 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 718 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 107 204 випадки Covid-19.

Померли 15 людей. Усього за період пандемії в столиці 1 844 летальних випадки від вірусу. Одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.

Захворіли:

229 жінок віком від 23 до 94 років;

146 чоловіків віком від 19 до 88 років;

14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83. Та в Оболонському районі — 45 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: