Станом на 27 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 718 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 107 204 випадки Covid-19.
Померли 15 людей. Усього за період пандемії в столиці 1 844 летальних випадки від вірусу. Одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.
Захворіли:
- 229 жінок віком від 23 до 94 років;
- 146 чоловіків віком від 19 до 88 років;
- 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83. Та в Оболонському районі — 45 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.