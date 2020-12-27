В українських лікарнях станом на 27 грудня заповнене 38,4% ліжок, які відводилися під хворих коронавірусом. Їх загальна кількість в Україні досягає 64 526 одиниць.

Більше половини лікарняних ліжок зайнято лише у двох регіонах – Миколаївській (61,5%) та Одеській (52,1%) областях. У Києві цей показник знаходиться на рівні 45,3%.

Вакцинація у ЄС

Країни ЄС 27 грудня почали масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Європейські країни використовують препарат компаній Pfizer і BioNTech, який схвалила Єврокомісія.

З нагоди початку масової вакцинації в Європолі попередили про ризик шахрайства.

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Директор Європейського поліцейського управління Катрін де Болль заявила, що ті, хто вирішать купити вакцину у шахраїв, ризикують втратити свої гроші або, у цьому разі, отримати за них фальшивку.

Карантин у світі

27 грудня в Австрії стартував уже третій жорсткий загальнонаціональний карантин. Локдаун триватиме три тижні. Відкритими залишаться лише магазини, які продають товари щоденного попиту, аптеки, банки і велосипедні майстерні.

У Бельгії актор в образі Санта-Клауса відвідав будинок для літніх людей з різдвяними привітаннями. Через три дні чоловік отримав позитивний результат на коронавірус. У будинку для літніх людей заразилися 121 пацієнт та 36 працівників. З них 18 літніх людей згодом померли.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, ще у 6 113 українців тестування підтвердило інфікування. Загальна кількість тих, що заразився Covid-19 в Україні, станом на 27 грудня сягнула 1 025 989.

Серед нових хворих – 277 дітей та 153 медики. За день до лікарень госпіталізовано 1 674 пацієнти.

За весь час пандемії одужали 658 538 пацієнтів, з них за добу – 6 621 людина.