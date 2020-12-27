Погода на 27 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 27 грудня в Україні буде хмарною з проясненнями, температура підвищиться, однак вночі варто очікувати на заморозки.

На Сході синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом: вдень до +5°, вночі подекуди до -1°.

На Заході у всіх областях очікується сонячна погода, денна температура зрівняється з нічною: від -1° до +1°.

На Півдні синоптики прогнозують хмарність, подекуди опади: вдень термометри покажуть до +5°, вночі – до +3°.

Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні

На Півночі також сонячно: температура вночі до -1°, вдень до +1°.

У Центрі пройдуть опади, цілий день триматиметься хмарна погода: вночі до -1°, вдень до +1°.

У Києві синоптики сонячну погоду: вдень температура повітря прогріється до +1°, ввечері стовпчик термометра знизиться до -1°.

Погода у Карпатах на Новий рік 2021

Гідромедцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік 2021 у Карпатах.

На жаль, синоптики констатували, що на снігопад та морози можна не очікувати.

На зміну класичній зимі у Карпатах новорічні свята пройдуть разом із дощами та плюсовою температурою.