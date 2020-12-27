Ще у 6 113 українців тестування підтвердило коронавірус. Загальна кількість тих, що заразився Covid-19 в Україні, станом на 27 грудня сягнула 1 025 989.

Серед нових хворих – 277 дітей та 153 медики. За день до лікарень госпіталізовано 1 674 пацієнти.

За весь час пандемії одужали 658 538 пацієнтів, з них за добу – 6 621 людина.

Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 17 774 хворі, а за день зафіксували 72 летальних випадки.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (718), а також у Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

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Лабораторії за день провели 24 978 тестувань, а з початку пандемії – 5 472 989.

Для порівняння, станом на 26 грудня коронавірус в Україні зафіксовано у 7 709 людей, а загальна кількість інфікованих вчора становила 1 019 876.

Повністю одужали за день 5 145 українців, а помер від наслідків Covid-19 25 ще 121 хворий.

Найбільше нових випадків було зафіксовано у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568) та Одеській (513) областях.