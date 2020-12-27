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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

У Криму тріснула копія Керченського моста

В окупованому Криму в Комсомольському парку міста Керч тріснула зменшена копія незаконно побудованого Керченського мосту.

Проте, попри аварійний стан, міст не закрили, там досі гуляють містяни.

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Перші тріщини на об’єкті з’явилися ще на початку осені 2020 року.

Зараз під конструкцією видно сліди певних штукатурних робіт, проте там досі спостерігаються розриви та тріщини.

Санкції за Керченський міст

ЄС розширив санкції проти РФ за підрив суверенітету України.

Рішення ухвалили 1 жовтня.

У список потрапили фізичні та юридичні особи, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Джерело: Крим.Реалії

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