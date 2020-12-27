В Україна планують створити спеціальний фонд для додаткового забезпечення українців вакцинами проти коронавірусу.

Також закладені у нього кошти виділятимуть на доплати лікарям.

– Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям, – повідомив 27 грудня на своїй сторінці у Facebook очільник уряду України Денис Шмигаль.

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За словами прем’єр-міністра, у бюджеті країни на 2021 рік закладено 3 млрд грн на закупівлю речовини проти коронавірусу. Також уряд уже у 2020-му виділив МОЗ 1,3 млрд грн на вакцини.

Вакцина проти коронавірусу

22 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із послами країни Групи Семи та ЄС закупівлю вакцини проти коронавірусу.

Україна проводить активну роботу у цьому напрямку.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Урядовий портал