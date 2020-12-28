81% українців планують святкувати Новий рік удома

Зустріти новий 2021 рік удома, в колі родини, планують 81% українців. Натомість майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

Про це свідчать результати опитування проведеного Фондом Демократичні ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

У порівнянні з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14% зросла кількість опитаних, які проведуть Новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості.

Водночас кожна п’ята молода людина (або 23% від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії. Серед опитаних віком від 60 років 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть.

Причому серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схиляється до варіанту святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%). Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні.

Дослідження провели з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування здійснювали методом особистого інтерв’ю 2 004 людей, які проживають у 131 населеному пункті. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Головні події 2020 року

Українці назвали 2020-й роком поганих подій. Під час опитування більшість згадували пандемію коронавірусу, карантин та війну на Донбасі.

Детальніше про головні події 2020 року для України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Демініціатива спільно з КМІС