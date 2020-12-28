Комунальні служби Києва готуються до ожеледі, яка може знову скувати місто після погіршення погодних умов у столиці 28 грудня.
У місті розпочали обробляти дороги і тротуари, щоб уникнути чергового крижаного локдауну. До цієї роботи залучено 56 одиниць техніки.
– До початку опадів дорожники столиці розпочали превентивну обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами, – звітує Комунальна корпорація Київавтодор.
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Згідно з прогнозами синоптиків, у Києві у понеділок, 28 грудня, очікується погіршення погодних умов – опади, мороз, значні пориви вітру.
Штормове попередження
Крім негоди у Києві, синоптики попереджали про погіршення погодних умов і в інших регіонах країни.
28 грудня у низці областей очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, у Карпатах – до 25-30 м/с.
Детальніше про погоду у Києві і Україні 28 грудня читайте на Фактах ICTV.
Джерело: КК Київавтодор