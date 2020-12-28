Курс валют НБУ на 28 грудня 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 грудня.

Курс долара встановлено на рівні 28,35 грн/$, що на 10 копійок нижче, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро в Україні встановлений на рівні 34,56 грн/€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 28.12:

$1 – 28,3547 грн;

€1 – 34,5601 грн;

1 польський злотий – 7,678 грн;

10 російських рублів – 3,8175 грн.

Новий рік та Різдво – графік роботи банків

На період святкових днів графік роботи банків в Україні буде дещо скориговано.

Факти ICTV разом із Національним банком опублікували регламент роботи системи електронних платежів у період святкових днів.

Зокрема, 25 та 31 грудня – вихідні дні для усіх українських банків.