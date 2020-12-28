Курс валют НБУ на 28 грудня 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 грудня.
Курс долара встановлено на рівні 28,35 грн/$, що на 10 копійок нижче, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.
Курс євро в Україні встановлений на рівні 34,56 грн/€.
Читайте: В НБУ прогнозують зростання споживчих цін до кінця 2020
Курс валют в Україні від НБУ на 28.12:
- $1 – 28,3547 грн;
- €1 – 34,5601 грн;
- 1 польський злотий – 7,678 грн;
- 10 російських рублів – 3,8175 грн.
Новий рік та Різдво – графік роботи банків
На період святкових днів графік роботи банків в Україні буде дещо скориговано.
Факти ICTV разом із Національним банком опублікували регламент роботи системи електронних платежів у період святкових днів.
Зокрема, 25 та 31 грудня – вихідні дні для усіх українських банків.