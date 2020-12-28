Україна почне почне поступово повертатися до нормального ритму життя навесні 2021 року. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

– У мене зараз є відчуття, що ми з квітня потихеньку повертатимемось до звичного для нас ритму життя. Ми не позбудемось повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні відмічаємо, — сказав Ляшко.

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За словами головного санлікаря, коронавірус із моменту його виявлення вже має близько 12 тис. мутацій, що є очікуваним явищем для епідеміологів і вірусологів.

– Найбільше я хотів, щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху, які можуть розпочатись, якщо люди нехтуватимуть імунопрофілактикою, – зазначив він.

Прогноз Максима Степанова

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також прогнозує, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні може почати покращуватися з квітня.

За його словами, цьому сприятиме, зокрема, вакцинація від Covid-19 і вироблення колективного імунітету.