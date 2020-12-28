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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Кабмін відновив Мінагрополітики

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відновлення Міністерства аграрної політики шляхом скасування його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в 2019 році.

– Проект постанови пропонує скасувати рішення про організацію Міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

По суті, це дає старт створенню нового міністерства аграрної політики, – сказав під час засідання міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

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Мінагрополітики було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства постановою від 2 вересня 2019 року.

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Кабінет міністрів проголосував за призначення Юрія Вітренка виконувачем обов’язків міністра енергетики.

Про відповідне рішення повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

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