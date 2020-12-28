Станом на 28 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 851 особи. Загалом у столиці зафіксовано 108 055 випадків Covid-19.

За минулу добу в України померли від хвороби 10 осіб. Усього за період пандемії в столиці 1 844 летальних випадки від вірусу. Водночас одужали 188 українців, усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: