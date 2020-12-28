Лідером фракції Голос став Ярослав Железняк

Ярослав Железняк став лідером парламентської фракції Голос, замінивши Сергія Рахманіна.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі.

Окрім цього, першим заступником голови фракції обрали Романа Костенка.

Вперше про те, що замість Сергія Рахманіна Голос може очолити Ярослав Железняк, стало відомо влітку, коли засновник партії Святослав Вакарчук відмовився від депутатського мандату.

Саме з літа 2020 року, на думку експертів, Ярослав Железняк став одним з головних спікерів Голосу.

Вакарчук пішов з Верховної Ради

11 червня народний депутат від фракції Голос, а також відомий співак Святослав Вакарчук склав мандат та пішов з Верховної Ради.

– Моя головна місія виконана – я привів партію до Ради, а тепер справа за молоддю, – заявив політик.

На посаді народного депутата Вакарчук пробув менше року.

У 2007 році артист вже балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради: тоді він став депутатом від Нашої України – Народної самооборони, однак через рік відмовився від мандату.