В Україні значно впала кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР, попри те, що в країні розширили категорії населення, яким необхідно проводити відповідний аналіз. Водночас тестів на антиген почали проводити більше.

Про це під час брифінгу 28 грудня розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

– Значно впала кількість тестувань, доправлення зразків до лабораторій. Ми проведемо відповідний селектор, – зазначив Максим Степанов.

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За його словами, за минулий тиждень методом ПЛР було зроблено 203 954 тестування, за позаминулий – 250 417.

Водночас кількість тестів на антиген навпаки збільшилася: за минулий тиждень зробили 58 063 тестування, за позаминулий – 34 058.

Вакцинація в Україні

На брифінгу 28 грудня Максим Степанов розповів, від чого залежатиме проведення вакцинації від коронавірусу в Україні.

На те, як саме це відбуватиметься, вплине особливість зберігання вакцини, яку завезуть до країни.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.