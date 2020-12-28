На складах МОЗ справді немає умов для зберігання вакцин від Covid-19 при температурі -80 градусів, проте вдалося домовитися з приватними логістичними фармацевтичними компаніями.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, на цих складах є все для зберігання, логістики, транспортування до пунктів вакцинації за дуже низьких температур.

– Ми підняли наші національні склади, які є у МОЗ. Там у нас реально немає умов для зберігання таких вакцин або лікарських засобів саме при температурі -80. Тому ми запустили роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями – і до нас вийшли з комерційними пропозиціями, – він пояснив, як вдалося знайти вихід.

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Ляшко також розповів, як відбуватиметься транспортування та зберігання вакцини.

– Вакцина прилітає на літаку, з машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері із сухим льодом, потім перегружаємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час, – розповів санлікар.

Він наголосив, що на пунктах вакцинації вона може зберігатися протягом п’яти днів при температурі до +8 градусів.

За програмою співробітництва з COVAX Україна офіційно може отримати 16 млн доз вакцини від коронавірусу замість 8 млн очікуваних.

Вже у першому півріччі 2021-го вакцинуватися зможуть близько 4 млн українців.