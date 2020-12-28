Українці розповіли, скільки грошей готові витратити на застілля на Новий рік 2021, а також де зустрічатимуть свято.

За результатами опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), громадяни країни планують купити продуктів та напоїв на 1 440 грн, у 2019-ому вони виділяли 1 390 грн (зважаючи на курс, цей бюджет був більшим), у 2018-ому – 1 752 грн.

Водночас з 23% до 16% зменшилася кількість українців, у яких взагалі немає грошей на святкове застілля.

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Пандемія коронавірусу вплинула на плани українців щодо святкування Нового року. За даними опитування, 81% громадян планує відзначати свято вдома, кожен десятий, 9 %, сподівається провести новорічну ніч у гостях.

Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Метод: особисте інтерв’ю face-to-face. Кількість опитаних: 2 004 респонденти. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Бажання українців на Новий рік

Під час опитування українці розповіли про головні бажання на Новий рік 2021.

Серед них – здоров’я та мир в країні.

Детальніше про бажання українців на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва