На Новий рік 2021 більшість українців мріють отримати на подарунок здоров’я.
Про це свідчить опитування, проведене фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Який подарунок українці мріють отримати на свята:
- здоров’я – 71,5%;
- мир у країні – 39,5%;
- лад у сім’ї і розуміння близьких – 22%;
- гроші – 22%;
- хорошу роботу – 18%;
- успіхи дітей – 14%;
- довге життя – 10,5%;
- цікаві подорожі – 8%;
- кохання – 8%;
- ліки (вакцини) від коронавірусу – 5%.
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Водночас бажання бути здоровими вперше за чотири роки було значнішим, ніж щоб в країні нарешті запанував мир.
Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Метод: особисте інтерв’ю face-to-face. Кількість опитаних: 2 004 респонденти. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.
Головні події 2020 року
Українці назвали 2020-й роком поганих подій.
Під час опитування більшість згадували пандемію коронавірусу, карантин та війну на Донбасі.
Детальніше про головні події 2020 року для України читайте на Фактах ICTV.