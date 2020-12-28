На Новий рік 2021 більшість українців мріють отримати на подарунок здоров’я.

Про це свідчить опитування, проведене фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Який подарунок українці мріють отримати на свята:

здоров’я – 71,5%;

мир у країні – 39,5%;

лад у сім’ї і розуміння близьких – 22%;

гроші – 22%;

хорошу роботу – 18%;

успіхи дітей – 14%;

довге життя – 10,5%;

цікаві подорожі – 8%;

кохання – 8%;

ліки (вакцини) від коронавірусу – 5%.

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Водночас бажання бути здоровими вперше за чотири роки було значнішим, ніж щоб в країні нарешті запанував мир.

Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Метод: особисте інтерв’ю face-to-face. Кількість опитаних: 2 004 респонденти. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Головні події 2020 року

Українці назвали 2020-й роком поганих подій.

Під час опитування більшість згадували пандемію коронавірусу, карантин та війну на Донбасі.

Детальніше про головні події 2020 року для України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва