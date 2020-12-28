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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Це не мир: українці розповіли про головне бажання на Новий рік

На Новий рік 2021 більшість українців мріють отримати на подарунок здоров’я.

Про це свідчить опитування, проведене фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Який подарунок українці мріють отримати на свята:

  • здоров’я – 71,5%;
  • мир у країні – 39,5%;
  • лад у сім’ї і розуміння близьких – 22%;
  • гроші – 22%;
  • хорошу роботу – 18%;
  • успіхи дітей – 14%;
  • довге життя – 10,5%;
  • цікаві подорожі – 8%;
  • кохання – 8%;
  • ліки (вакцини) від коронавірусу – 5%.

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Водночас бажання бути здоровими вперше за чотири роки було значнішим, ніж щоб в країні нарешті запанував мир.

Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Метод: особисте інтерв’ю face-to-face. Кількість опитаних: 2 004 респонденти. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Головні події 2020 року

Українці назвали 2020-й роком поганих подій.

Під час опитування більшість згадували пандемію коронавірусу, карантин та війну на Донбасі.

Детальніше про головні події 2020 року для України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Фото: Pixabay

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