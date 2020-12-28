У Києві планують створити центр зберігання вакцини від коронавірусу

Україна наразі працює над логістичною мережею для поширення вакцин від коронавірусу після того, як їх доставлять в країну. Зокрема, планується створення центру зберігання вакцин у Києві.

Про це повідомив голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький.

За словами політика, у Києві або поблизу міжнародного аеропорту Бориспіль створять Національний центр зберігання вакцини. Його обладнають холодильниками, які здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз вакцини.

– Один холодильник об’ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тис. доз) вже перебуває в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцин, які вимагають зберігання у наднизьких температурах, – розповів він.

Радуцький додав, що з центру зберігання до пунктів щеплення у регіонах вакцини транспортуватиме логістична компанія у спеціальних термобоксах.

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У регіонах, як очікується, вакцина зможе зберігатися до п’яти днів у звичайному холодильному обладнанні при температурі +2-7ºС.

Співпраця Україна – Covax

Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX виділить для України 8 млн доз вакцини. Згідно з прогнозами Віктора Ляшко, вже в першій половині 2021 року вакцинуватися зможуть близько 4 млн громадян.

Фонд COVAX об’єднує 186 держав. Станом на грудень передзамовлення вакцини з різних країн світу досягли 700 млн доз. Мета програми – справедливий розподіл вакцини від коронавірусу між розвинутими та бідними країнами.

Джерело: Михайло Радуцький