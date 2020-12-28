Українські дорожники спроможні відновити автошляхи без іноземних підрядників – Березовський

Вітчизняні дорожні компанії значно посилили свій виробничий потенціал і спроможні виконати заплановані на 2021 рік обсяги ремонтно-будівельних робіт без залучення іноземних підрядників.

Про це заявив президент Національної асоціації дорожників України Микола Березовський, підбиваючи підсумки дорожньої галузі 2020 року.

– Протягом року члени Асоціації активно інвестувати у розвиток бізнесу – нові виробничі бази, заводи, обладнання, техніку. Збудовано понад 15 заводів. Кількість основних машин та механізмів за рік збільшилася майже на одну тисячу одиниць і на кінець року складає понад шести тисяч. Загальна сума інвестицій оцінюється у п’ять млрд грн, – заявив Микола Березовський.

За його словами, безпрецедентні інвестиції в галузь значно посилили виробничий потенціал українських дорожніх компаній.

– Недозавантаженість заводів у середньому становить 40-50%. Відтак наступного року українські підрядники можуть збільшити виробництво та обсяги робіт щонайменше наполовину. Тому штучно тягнути на ринок незрозумілих іноземних гастролерів – не має жодного сенсу! – зазначив Микола Березовський.

Він також додав, що рекордне фінансування відновлення дорожньої інфраструктури посилило зацікавлення українським ринком серед закордонних компаній.

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На вітчизняному ринку нині працюють підрядники із понад десяти країн. Проте низка іноземних компаній, яких Укравтодор залучав до ремонтно-будівельних робіт, у багатьох випадках зірвали виконання контрактів.

– Участь закордонних підрядників – це значний ризик. І в питанні вчасного виконання контракту, і щодо дотримання якості робіт. Реальна гарантія якості – це перевірені українські компанії з доведеною репутацією та досвідом, – заявив президент НАДУ.

Він також додав, що вітчизняних ринок дорожньо-будівельних робіт бурхливо розвивається, а конкуренція серед підрядників у 2020 році значно посилилася.

– 2020 рік довів, що зростати і розвиватись може кожен дорожній будівельник, хто працює якісно та професійно, хто створив сильну, мотивовану та фахову команду, інвестував у сучасну техніку. Обсяги робіт українських компаній виросли на понад у три рази. Важливо, що зростали не лише найбільші компанії. У три-п’ять разів збільшились обсяги виробництва в багатьох регіональних та місцевих компаній. Наступного року вони зможуть скласти конкуренцію підрядникам галузі з ТОП-10 і змагатися за більш масштабні проекти національного рівня, – наголосив Микола Березовський.

Найкращих результатів на ринку, за словами Миколи Березовського, за підсумками 2020 року досягнули саме компанії-члени НАДУ.

– Українські компанії цього року виробили рекордний обсяг асфальтобетону (дев’ять млн тон) та цементобетону (350 тис. тон). Лідером є Автомагістраль-Південь, яка виробила майже три млн тонн асфальтобетону. Мільйонну позначку перетнула й низка інших провідних підрядників: Група компаній RDS, Автострада та Онур Конструкціон Інтернешнл, – повідомив президент НАДУ.

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) об’єднує понад 50 українських дорожньо-будівельних компаній, підприємств суміжних галузей та профільних навчальних закладів з уcіх регіонів країни.

2020 року компанії-члени НАДУ побудували та відремонтували понад 2,6 тис. км доріг державного та місцевого значення на суму понад 53 млрд грн. Більшість проектів завершені у встановлений термін, а в багатьох випадках і раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 2020 рік зробили удесятеро більше доріг, ніж за попередні 10 років.