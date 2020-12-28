Організація процесу вакцинації українців від коронавірусу залежатиме від речовини, яку завезуть до країни.
Про це під час брифінгу 28 грудня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
– Багато залежатиме від вакцини, якою в Україні вакцинуватимуть на різних етапах, тому що різні вакцини мають різні умови зберігання – від +2°, +8° до -70°, – зазначив Максим Степанов.
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Крім того, спікер уточнив, де саме можуть проводити щеплення громадянам країни.
– Передбачено, що вакцинуватимуть на наших пунктах щеплення у сімейних лікарів. Також передбачаємо створення мобільних бригад. Планується створення пунктів вакцинації. Все це відпрацьовано відповідно до наших можливостей, – додав міністр.
На першому етапі в країні вакцинують не менше 350 тис. громадян, серед них – медпрацівники та люди похилого віку.
Карантин в Україні
Під час брифінгу 28 грудня Максим Степанов також повідомив про те, що в Україні не скасовуватимуть січневий локдаун, попри поліпшення ситуації з коронавірусом.
Для цього є щонайменше дві причини.
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