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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Як у новорічну ніч працюватимуть столичні лікарні та швидкі

Робота медичного персоналу, що забезпечує надання першої медичної допомоги та госпіталізацію хворого у лікарню не припиняється під час новорічних та різдвяних свят.

Крім того, визначений перелік лікарень, які чергуватимуть у ніч з 31 грудня на 1 січня.

Як у новорічну ніч працюватимуть столичні лікарні

Тим часом 81% українців планують зустрічати Новий рік удома. Натомість майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

Такий стан речей передбачає, що в лікарню з непередбачуваними травмами звертатиметься менша кількість людей, ніж зазвичай.

Чи скасують січневий локдаун

Попри значне поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні уряд не планує послаблювати карантин та скасовувати січневий локдаун, який заплановано з 8 до 24 січня 2021 року. Для цього є щонайменше дві причини.

Про це під час брифінгу 28 грудня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Крім того, у МОЗ нагадали про необхідність дотримання карантинних заходів під час святкування новорічних та різдвяних свят. Нині, за оцінками Степанова, під час організації цих заходів “кульгає дотримання правил”.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги міста Києва

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