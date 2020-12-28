Як змінилося життя театрів в епоху пандемії та найкращі вистави 2020 року

Театри та кінотеатри – це ті місця, де найбільше дотримуються протиепідемічних заходів – температурний скринінг на вході, шахова посадка глядачів, антисептики. Утім, саме їх, як і музеї та галереї, першими закривають під час посилення карантину чи впровадження локдауну. На думку влади, саме вони є першою загрозою поширення інфекції.

Сумне та недостовірне судження минулого тижня розвіяв міністр МОЗ Максим Степанов, назвавши заклади громадського харчування найнебезпечнішими. Утім, до кафе та ресторанів варто ще додати заповнені вагони метро та міські маршрутки, а ще осіб із приспущеними масками у години пік.

Та повернемося до українських театрів. Цієї осені їхні репертуари змінювалися зі швидкістю боліда Формули-1, а інколи вони йшли на вимушений карантин через спалах коронавірусу в колективі того чи іншого театру. Репертуари тепер оновлюються щотижня, але, купуючи квиток, глядач все одно стає учасником лотереї – чи він все ж таки потрапить на омріяну виставу, чи поверне кошти через її скасування, чи, може, опиниться в запланованому місці та часі на іншому інсценізуванні.

Та попри всі негаразди глядачі у театрах є, не стільки як до пандемії, але є. Подекуди їм можуть позаздрити власники кінотеатрів, адже навіть на топові блокбастери на кшталт Тенет Крістофера Нолана зали не заповнюються на дозволену кількість осіб, а от у київських театрах – попри пандемію бувають аншлаги. Це все знаменує одне: театр жив, живе і житиме!

У березні 2020 року через запровадження локдауну театри припинили свою роботу, сезон виявився не завершеним. Деякі театри на онлайн-платформах та у соцмережах влаштовували покази своїх вистав з відеоархівів, впроваджуючи віртуальну комунікацію із глядачами.

У травні-червні вони поступово почали відновлювати свою роботу, але не всі. Більшість перенесли догравання скасованих вистав на липень-серпень, як от Театр на Подолі, а новий сезон у деяких театрах стартував дещо раніше. У Малому київському драматичному театрі сезон розпочали з вистав під відкритим небом.

Театр – сакральне місце, а тому не хочеться говорити про негатив, яким просякнутий майже весь 2020 рік. Щодо позитивного аспекту, то цьогоріч театри змогли порадувати хорошими прем’єрами.

Топ-5 прем’єр 2020 року

VIÑO

У березні на сцені на Лівому березі Дніпра відіграли виставу VIÑO білоруського режисера Євгена Коряга. Це фізичний театр без слів. Історії акторів, розказані мовою тіла, ритму, музики, звучать як відлуння слів, що зникають.

— Це естетичний оргазм. Тут речі, які розказані мовою відчуттів так, як ми в принципі й сприймаємо це життя, – сказала в одному з інтерв’ю акторка Анастасія Пустовіт.

Виставу зіграли у березні, а далі грянув карантин. Наступна постановка VIÑO запланована через більш як півроку – 29 грудня. Актори у непростій ситуації, коли треба згадати кожен рух та мізансцену.

Украдене щастя

Театр Франка відкрив свій 100-й сезон однією з найпопулярніших п’єс української літератури Украдене щастя Івана Франка. Версія режисера та художнього керівника театру Дмитра Богомазова суттєво відрізняється від раніше відомих інтерпретацій.

Пропонуючи сучасну за своєю сценічною лексикою виставу, режисер відходить від соціально-побутових, етнографічних подробиць.

Постановка була готовою у квітні, але глядачі побачили її зовсім інакшою, як планувалося спочатку, у липні.

Маклена Граса

У лютому на сцені Малого драматичного театру зіграли драму Маклена Граса Миколи Куліша у постановці режисера та художнього керівника театру Дмитра Весельського.

З оригінального тексту п’єси не викинуто майже нічого, як зараз люблять робити більшість режисерів, але натомість сама вистава представлена у стилі нуар, і позиціонує себе як драма-нуар.

Ліки для Ліки

У вересні відбулася прем’єра вистави Ліки для Ліки у Молодому театрі, яку поставив Євген Галкін за однойменною п’єсою Костянтина Мельникова.

Історія про жінку, яка не може опанувати свою злість та хоче втекти і нікого не бачити після того, як її зрадив чоловік та найкраща подруга. На допомогу їй приходить чоловік, який хоче витягти її з цього стану та бажає добра.

Mudak

У жовтні на сцені театру Золоті ворота відбулася прем’єра антиутопічної, іронічної та актуальної вистави Mudak від режисера Тані Губрій.

Вистава про епідемію, але не коронавірусу, а смутку. За сюжетом первинним носієм вірусу виявився українець. Сум не можна вилікувати, його можна тільки стримати, але ненадовго. Люди бояться та стороняться сумних, а вони в свою чергу старанно його приховують.

Також у 2020 році три театри відзначили солідні ювілеї: наприкінці серпня своє сторіччя відсвяткував Національний академічний театрі ім. Івана Франка, а у жовтні 120-річний ювілей – Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, а у листопаді виповнилося 95 років із дня заснування Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька.

Найкращі постановки отримали свої заслужені нагороди на театральному українському Оскарі – премії Гра. Її провели у скромному форматі із онлайн-трансляцією у соціальних мережах. Постановки-лауреати, хоч і опинилися у полоні карантинних обмежень та пандемічних випробувань, але змогли полонити глядачів і були оцінені театральними експертами.

Альбатроси (Київський театр драми та комедії на Лівому березі Дніпра, режисер С. Жирков)

Енеїда (Одеський український театр імені В. Василька, режисер М. Голенко)

Пер Гюнт (Сумський український театр імені М. Щепкіна, режисер Р. Козак)

Лимерівна (Національний театр імені І. Франка, режисер І. Уривський)

Ласкаво просимо до пекла (Київський Молодий театр, режисер А. Білоус)

MIŁOŚĆ/Любов (Київський театр Золоті Ворота, режисер М. Миколайчик (Польща)

Дванадцята Ніч (Івано-Франківський національний театр ім. І. Франка, режисер О. Гнатковський)

Сімейний альбом (Київський театр драми та комедії на Лівому березі Дніпра, режисер М. Сп’яцці)

Як і у кіно, найбільше поталанило виставам, прем’єри яких відбулися ще у грудні 2020 року. Це вистава MIŁOŚĆ/Любов режисера Миколая Миколайчика у Київському театрі Золоті ворота, Сімейний альбом режисера Маріо Сп’яцці на сцені Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра, Сірі бджоли від Віталія Малахова у Театрі на Подолі, Підступність та кохання режисера Івана Уривського в Одеському театрі ім. В. Василька, Стіна режисера Томаса Меттлера у Національному театрі ім. Івана Франка тощо.

2021 рік українські театри розпочнуть із чергового локдауну, але на початку та наприкінці січня порадують театроманів кількома гучними прем’єрами та улюбленими постановками. Та, знову ж, чи зможуть вони відкрити свої двері після вимушеної перерви – інтрига. Все залежатиме від ситуації з пандемією в Україні та рішень влади. А поки є нагода, ходіть на свої улюблені вистави та даруйте овації акторам та режисерам, адже вони на це заслуговують.

Примітка: у топ-5 постановок року увійшли вистави, прем’єри яких відбулися безпосередньо у 2020 році.