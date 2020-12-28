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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

За добу 4 385 випадків: кількість хворих на Covid-19 в Україні продовжує зменшуватися

28 грудня коронавірус підтвердили ще у 4 385 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 030 374. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.

За добу одужала 7 191 людина, повністю подолали хворобу 665 729 українців. До лікарень потрапили ще 1 588 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 17 849 хворих, за добу зафіксували 75 нових летальних випадків.

Від початку пандемії проведено 5 485 214 ПЛР-тестувань. Минулої доби протестували 15 332 людей, зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Поширення коронавірусу в областях:

  • Київ – 108 055 (+851);
  • Вінницька – 22 008 (+48);
  • Волинська – 32 537 (+108);
  • Дніпропетровська – 57 196 (+303);
  • Донецька – 35 188 (+259);
  • Житомирська – 38 545 (+51);
  • Закарпатська – 27 879 (+51);
  • Запорізька – 52 175 (+472);
  • Івано-Франківська – 42 894 (+66);
  • Київська – 57 614 (+283);
  • Кіровоградська – 8 234 (+9);
  • Луганська – 10 013 (+31);
  • Львівська – 60 005 (+207);
  • Миколаївська – 29 878 (+347);
  • Одеська – 69 134 (+172);
  • Полтавська – 34 843 (+243);
  • Рівненська – 40 332 (+37);
  • Сумська – 40 129 (+82);
  • Тернопільська – 33 540 (+88);
  • Харківська – 67 991 (+123);
  • Херсонська – 17 193 (+126);
  • Хмельницька – 38 408 (+30);
  • Черкаська – 37 856 (+239);
  • Чернівецька – 39 515 (+93);
  • Чернігівська – 29 212 (+66).

Для порівняння, 27 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 6 113 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 025 989 хворих.

Від Covid-19 27 грудня померли 72 людини, одужали за добу 6 621 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (718), а також у Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Фото: Depositphotos

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