28 грудня коронавірус підтвердили ще у 4 385 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 030 374. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.
За добу одужала 7 191 людина, повністю подолали хворобу 665 729 українців. До лікарень потрапили ще 1 588 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 17 849 хворих, за добу зафіксували 75 нових летальних випадків.
Від початку пандемії проведено 5 485 214 ПЛР-тестувань. Минулої доби протестували 15 332 людей, зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107.
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Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.
Поширення коронавірусу в областях:
- Київ – 108 055 (+851);
- Вінницька – 22 008 (+48);
- Волинська – 32 537 (+108);
- Дніпропетровська – 57 196 (+303);
- Донецька – 35 188 (+259);
- Житомирська – 38 545 (+51);
- Закарпатська – 27 879 (+51);
- Запорізька – 52 175 (+472);
- Івано-Франківська – 42 894 (+66);
- Київська – 57 614 (+283);
- Кіровоградська – 8 234 (+9);
- Луганська – 10 013 (+31);
- Львівська – 60 005 (+207);
- Миколаївська – 29 878 (+347);
- Одеська – 69 134 (+172);
- Полтавська – 34 843 (+243);
- Рівненська – 40 332 (+37);
- Сумська – 40 129 (+82);
- Тернопільська – 33 540 (+88);
- Харківська – 67 991 (+123);
- Херсонська – 17 193 (+126);
- Хмельницька – 38 408 (+30);
- Черкаська – 37 856 (+239);
- Чернівецька – 39 515 (+93);
- Чернігівська – 29 212 (+66).
Для порівняння, 27 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 6 113 людей. Загальна кількість інфікованих становила 1 025 989 хворих.
Від Covid-19 27 грудня померли 72 людини, одужали за добу 6 621 хворих.
Найбільше випадків виявили у Києві (718), а також у Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.