У Київській області за минулі вихідні, 25-27 грудня, сталося понад 100 дорожньо-траспортних пригод, внаслідок чого три людини загинули.

За даними Патрульної поліції Київської області, десять осіб зазнали травм, а загалом сталося 101 ДТП.

– За вихідні відбулося 101 ДТП, з них 8 ДТП – з травмованими, 10 осіб отримали травми та 3 особи загинули, – повідомили в прес-службі Патрульної поліції.

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ДТП під Києвом

27 грудня під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП, зіткнулися автомобілі Honda і Volvo. В результаті аварії загинули дві людини.

Водій автомобіля Honda розвернувся в бік Києва та отримав удар від Volvo. В результаті цього двох людей викинуло з авто, вони загинули на місці події. За попередніми даними, загиблі не були пристебнутими ременями безпеки.