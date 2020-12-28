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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Зеленський подасть проект закону про посилення відповідальності за корупцію

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради новий проект закону, що посилює відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, в січні 2021 року.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Новий законопроект про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства президент подасть у січні 2021 року. Цей законопроект передбачатиме не обмеження волі, а позбавлення її, – сказав Єрмак.

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13 жовтня президент оголосив про ініціативу провести Всенародне опитування українців, аби вони висловились стосовно п’яти запитань. Серед них була й пропозиція довічного ув’язнення за корупцію у великих масштабах.

82,98% респондентів підтримали таку ініціативу, а 13,87% були проти.

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