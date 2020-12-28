Володимир Зеленський зустрічатиме Новий рік у президентській резиденції Синьогора у селі Стара Гута Івано-Франківської області.

Про це журналістам розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Президент Зеленський зустріне Новий Рік у резиденції в селі Гута на Франківщині,— зазначив Єрмак.

Що це за резиденція?

Резиденція площею понад 10 тис. га побудована у 2001 році. На території розташований триповерховий готель на 80 ліжко-місць, у якому облаштовані апартаменти, номери класу люкс, напівлюкс, а також шість котеджів, де можна розмістити 40 людей. У готелі є бар, їдальня, кухонний блок, конференційний зал і зал прийомів.

Зокрема, тут відпочивали Леонід Кучма, Віктор Янукович та Петро Порошенко.