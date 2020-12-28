Контагіозність, тобто заразність коронавірусу змінюється – і це один з факторів, що позитивно впливають на рівень захворюваності на Covid-19 в Україні, який за останні дні значно знизився.

Про це заявив академік НАН України Сергій Комісаренко.

За його словами, саме поведінка самого вірусу є визначальною – він стає то більш, то менш контагіозним.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Водночас учений вважає, що в Україні циркулює штам коронавірусу не такий заразний, як в інших країнах.

– Другий фактор, також вкрай важливий – українці поступово починають розуміти небезпеку вірусу і захворювання на Covid-19, і починають більш ретельно виконувати рекомендації карантину: маски, миття рук і дистанціювання, – зазначив Комісаренко.

Коронавірус в Україні 28 грудня

Станом на 28 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 4 385 людей.

Загалом з початку пандемії Covid-19 інфікувалися 1 030 374 українці.

За останню добу одужала 7 191 людина, а померли від наслідків коронавірусу 75 хворих.