Контагіозність, тобто заразність коронавірусу змінюється – і це один з факторів, що позитивно впливають на рівень захворюваності на Covid-19 в Україні, який за останні дні значно знизився.
Про це заявив академік НАН України Сергій Комісаренко.
За його словами, саме поведінка самого вірусу є визначальною – він стає то більш, то менш контагіозним.
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Водночас учений вважає, що в Україні циркулює штам коронавірусу не такий заразний, як в інших країнах.
– Другий фактор, також вкрай важливий – українці поступово починають розуміти небезпеку вірусу і захворювання на Covid-19, і починають більш ретельно виконувати рекомендації карантину: маски, миття рук і дистанціювання, – зазначив Комісаренко.
Коронавірус в Україні 28 грудня
Станом на 28 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 4 385 людей.
Загалом з початку пандемії Covid-19 інфікувалися 1 030 374 українці.
За останню добу одужала 7 191 людина, а померли від наслідків коронавірусу 75 хворих.