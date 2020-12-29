PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Грубнік |

232 смерті від Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Україні 29 грудня

Станом на 29 грудня в Україні підтвердили 1 037 362 випадки коронавірусу.

За добу – 6 988 нових хворих, серед них – 324 дитини та 337 медпрацівників.

За останній день в країні 232 людини померло від хвороби, загалом вірус забрав життя 18 081 українця. Одужало за добу 16 106 громадян, за увесь час – 681 835 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Зробили тестів на коронавірус в Україні за добу – 43 585, за увесь час – 5 511 179.

Найскладніша епідситуація в Одеській та Харківській областях.

Ситуація з коронавірусом в областях країни:

  • Вінницька – 22 078 (+70);
  • Волинська – 32 626 (+89);
  • Дніпропетровська – 57 632 (+436);
  • Донецька – 35 562 (+374);
  • Житомирська – 38 554 (+9);
  • Закарпатська – 27 974 (+95);
  • Запорізька – 52 689 (+514);
  • Івано-Франківська – 42 949 (+55);
  • Київська – 57 912 (+298);
  • Кіровоградська – 8 248 (+14);
  • Луганська – 10 054 (+41);
  • Львівська – 60 560 (+555);
  • Миколаївська – 30 300 (+422);
  • Одеська – 69 863 (+729);
  • Полтавська – 35 487 (+644);
  • Рівненська – 40 459 (+127);
  • Сумська – 40 170 (+41);
  • Тернопільська – 33 622 (+82);
  • Харківська – 68 395 (+404);
  • Херсонська – 17 327 (+134);
  • Хмельницька – 38 471 (+63);
  • Черкаська – 38 302 (+446);
  • Чернівецька – 39 662 (+147);
  • Чернігівська – 29 458 (+246).

Статистика коронавірусу в Україні

В Україні спостерігається поліпшення епідситуації, 28 грудня в країні виявили 4 385 нових випадків хвороби.

Загалом за час пандемії вірус підтвердили у 1 030 374 українця.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка