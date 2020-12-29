Станом на 29 грудня в Україні підтвердили 1 037 362 випадки коронавірусу.

За добу – 6 988 нових хворих, серед них – 324 дитини та 337 медпрацівників.

За останній день в країні 232 людини померло від хвороби, загалом вірус забрав життя 18 081 українця. Одужало за добу 16 106 громадян, за увесь час – 681 835 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Зробили тестів на коронавірус в Україні за добу – 43 585, за увесь час – 5 511 179.

Найскладніша епідситуація в Одеській та Харківській областях.

Ситуація з коронавірусом в областях країни:

Вінницька – 22 078 (+70);

Волинська – 32 626 (+89);

Дніпропетровська – 57 632 (+436);

Донецька – 35 562 (+374);

Житомирська – 38 554 (+9);

Закарпатська – 27 974 (+95);

Запорізька – 52 689 (+514);

Івано-Франківська – 42 949 (+55);

Київська – 57 912 (+298);

Кіровоградська – 8 248 (+14);

Луганська – 10 054 (+41);

Львівська – 60 560 (+555);

Миколаївська – 30 300 (+422);

Одеська – 69 863 (+729);

Полтавська – 35 487 (+644);

Рівненська – 40 459 (+127);

Сумська – 40 170 (+41);

Тернопільська – 33 622 (+82);

Харківська – 68 395 (+404);

Херсонська – 17 327 (+134);

Хмельницька – 38 471 (+63);

Черкаська – 38 302 (+446);

Чернівецька – 39 662 (+147);

Чернігівська – 29 458 (+246).

Статистика коронавірусу в Україні

В Україні спостерігається поліпшення епідситуації, 28 грудня в країні виявили 4 385 нових випадків хвороби.

Загалом за час пандемії вірус підтвердили у 1 030 374 українця.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.