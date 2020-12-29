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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Чорновола та Бондарука: підрозділи української армії отримали почесні імена

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Почесне найменування отамана Кирила Бондарука присвоєно 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ. А 76-му окремому полку зв’язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В’ячеслава Чорновола.

Також присвоєно ім’я 36-му шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту – Конотопський та 26-й окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту – Дніпровська.

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Документ підписано, аби відновити історичні традиції національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці.

29 грудня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 грудня 2020 року Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України та підписав проект Закону про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво з Великою Британією.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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