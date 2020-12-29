Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Почесне найменування отамана Кирила Бондарука присвоєно 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ. А 76-му окремому полку зв’язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В’ячеслава Чорновола.

Також присвоєно ім’я 36-му шляхо-відновлювальному полку Державної спеціальної служби транспорту – Конотопський та 26-й окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту – Дніпровська.

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Документ підписано, аби відновити історичні традиції національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці.

29 грудня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 грудня 2020 року Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України та підписав проект Закону про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво з Великою Британією.