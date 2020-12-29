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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Долар та євро знову здорожчали: курс валют на 29 грудня

Національний банк України підвищив курс долара та євро до гривні.

На вівторок, 29 грудня, НБУ встановив курс 28,36 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 23 грудня, зафіксувалося на 34,64 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 29.12:

  • $1 – 28,36 грн;
  • €1 – 34,64 грн;
  • 1 польський злотий – 7,71 грн;
  • 10 російських рублів – 3,84 грн.

Курс валют НБУ на 29 грудня 2020 в Україні

Новий рік та Різдво – графік роботи банків

На період святкових днів графік роботи банків в Україні буде дещо скориговано.

Факти ICTV разом із Національним банком опублікували регламент роботи системи електронних платежів у період святкових днів.

Зокрема, 31 грудня – вихідні дні для усіх українських банків.

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