Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 29 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 953 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 109 008 випадків Covid-19.

За минулу добу померла від хвороби 21 особа. Усього за період пандемії в столиці 1 874 летальних випадки від коронавірусу. Водночас одужали 556 українців, усього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.

Захворіли:

542 жінки віком від 18 до 91 років;

350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;

26 дівчаток від 8 місяців до 17 років;

35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141, Святошинському – 107.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: