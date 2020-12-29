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Факти / Інфографіка
Софія Телішевська |

953 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 29 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 953 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 109 008 випадків Covid-19.

За минулу добу померла від хвороби 21 особа. Усього за період пандемії в столиці 1 874 летальних випадки від коронавірусу. Водночас одужали 556 українців, усього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.

Захворіли:

  • 542 жінки віком від 18 до 91 років;
  • 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
  • 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років;
  • 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141, Святошинському – 107.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: РНБО

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