Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 29 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 953 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 109 008 випадків Covid-19.
За минулу добу померла від хвороби 21 особа. Усього за період пандемії в столиці 1 874 летальних випадки від коронавірусу. Водночас одужали 556 українців, усього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.
Захворіли:
- 542 жінки віком від 18 до 91 років;
- 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
- 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років;
- 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141, Святошинському – 107.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.